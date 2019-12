Daffe ospite dell’Inter ad Appiano Gentile. “Scambiato per Lukaku”

Appena messo piede ad Appiano Gentile, Omar Daffe è stato accolto e abbracciato da tutti. Alcuni lo hanno scambiato per l’attaccante Romelu Lukaku, altri hanno invece subito riconosciuto il portiere dell’Agazzanese che, qualche settimana fa, ha fornito un importante e coraggioso segnale contro il razzismo, togliendosi i guantoni e rifiutandosi di giocare durante una partita del campionato di Eccellenza, dopo essere stato insultato per il colore della pelle da uno spettatore.

Per questo l’estremo difensore della compagine piacentina è stato invitato dalla Lega Serie A al centro di allenamento dell’Inter, sua squadra del cuore. Un’occasione unica per conoscere i campioni nerazzurri: Lautaro Martinez, Sebastiano Esposito, Samir Handanovic, Stefan de Vrij e ovviamente mister Antonio Conte, senza dimenticare gli altri componenti della rosa e alcuni dirigenti. Un’esperienza unica per il portierone senegalese, che ha scattato diversi selfie con i suoi beniamini.