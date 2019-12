Pioggia di podi ai Campionati provinciali di corsa campestre

Domenica 15 dicembre si sono tenuti i Campionati provinciali di corsa campestre al Campus Pino Dordoni di Piacenza. L’Atletica Piacenza, oltre a schierare numerosi suoi atleti e atlete, si è occupata dell’organizzazione dell’evento.

Nella categoria Assoluti uomini è stata doppietta per i biancorossi Giovanni Tuzzi e Filippo Trevisani, che hanno corso i 5 km rispettivamente in 17’42” e 18’16”. Tra le Assolute donne, altra doppietta per l’Atletica Piacenza, che sul percorso di 3 km ha visto trionfare Tania Molinari in 12’07”, seguita da Chiara Dallavalle, seconda in 14’27”.

Nella categoria Allievi, Filippo Giandini ha dominato la competizione, tagliando per primo il traguardo dei 3 km in 10’41”, seguito dai compagni Giulio Bianchi e Matteo Carini, rispettivamente secondo e terzo in 11’18” e 12’09”. Tra le Allieve, Emma Casati ha vinto la gara sui 3 km, corsi in 11’41”, lasciandosi alle spalle la concorrenza delle compagne di squadra Gemma Ghinelli, argento in 13’39”, e Amelia Sampaolo, 13’47”.

Nella categoria Cadetti, il tragitto di 2500m è stato portato a compimento per primo da Davide Bolzoni, seguito da Flavio Zaretti e da Ignazio Racioppoli, rispettivamente con i tempi di 7’42”, 7’55”, 7’57”. Deusa Malacalza è giunta al secondo posto sui 2000m Cadette grazie al crono di 7’37”, seguita da Maria Sole Piancazzi, bronzo ini 7’47”. Nella categoria Ragazzi, Camillo Palpi è arrivato alla medaglia d’argento, grazie alla progressione in 5’31” sui 1500m, tallonato dal compagno di squadra Antonio Petitto, 5’40”.

L’Atletica Piacenza è tornata alla tripletta nei 1500m Ragazze: Lisa Russo ha vinto la gara in 5’50”, seguita dalla gemella Sveva Russo, 6’01”, e da Giulia Boccuni, 6’06”.

Bellissimi risultati biancorossi anche tra gli esordienti: negli Esordienti A maschi, Davide Zanirato ha vinto gli 800m in 3’23”, mentre Nicholas Achilli è giunto secondo in 3’28”; sulla stessa distanza, per le Esordienti A femmine, Lavinia Guarnieri e Anna Rossetti hanno vinto rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo con i tempi di 3’48”e 3’51” sugli 800m; gli Esordienti B maschi Valentino Palpi e Leonardo Mantovani si sono aggiudicati le medaglie d’argento e di bronzo sul percorso di 500m, rispettivamente con i tempi di 2’11” e 2’13”; sulla medesima distanza, si segnala l’ottimo secondo posto di Bianca Russo, 2’10” nelle Esordienti B femmine; infine, Vittorio Giglielmetti si è classificato terzo sui 500m per gli Esordienti C maschi, chiusi in 2’26”.

L’Atletica Piacenza è stata inoltre premiata alla Festa dell’Atletica regionale dell’Emilia-Romagna, sia come società, sia nelle persone dei suoi migliori atleti, quest’anno Andrea Dallavalle, bronzo europeo u23 e partecipazione iridata ai Campionati mondiali di Doha, ed Emma Casati, campionessa italiana Allieva.