Atletica Piacenza, super Favari ai Regionali nei 100 e 200 metri: record e argento

Un fine settimana ricco di successi per l’Atletica Piacenza ai Campionati di Società Assoluti Regionali, disputati a Modena lo scorso 4 e 5 Maggio. La grande sorpresa è stata Mattia Favari, che ha brillato sui 100 e 200 metri.

favari tra i migliori giovani velocisti d’italia

Nei 100 metri, Favari ha bissato il suo personale con un tempo di 10″83, un risultato eccezionale che lo avvicina ulteriormente ai vertici della disciplina in Italia e lo colloca di diritto tra i migliori velocisti in Emilia Romagna.

Ma il vero capolavoro è arrivato nei 200 metri, dove ha conquistato l’argento ed eguagliato il record provinciale assoluto, fermo dagli anni ’80, con un tempo di 21″74. Un risultato straordinario che gli ha permesso di ottenere anche il minimo di partecipazione ai Campionati Italiani U23 e di aggiudicarsi il biglietto per i Challenge, la porta d’accesso ai Campionati Italiani Assoluti.

Grande soddisfazione per il tecnico di Favari, Salvatore Rinaldi, che ha elogiato il talento e la dedizione del suo atleta. Salvatore fa parte della nuova generazione di giovani tecnici che portano avanti un’eccellente attività di valorizzazione dei talenti del territorio.

successi anche per cesena e sverzellati

Oltre a Favari, altri successi importanti sono arrivati da Lorenzo Cesena, punta di diamante del sodalizio biancorosso, che si è qualificato direttamente ai Campionati Italiani Assoluti nei 400 ostacoli con un tempo di 51″79, aggiudicandosi anche la medaglia d’oro.

Chiara Sverzellati, invece, ha ottenuto il minimo Juniores nei 200 metri con un tempo di 25″19, sfiorando il minimo anche nei 100 metri con un crono di 12″38. I due, allenati dallo storico tecnico Giovanni Baldini, continuano a crescere e a confermarsi tra i migliori interpreti in regione nelle rispettive specialità.

NUOVI RECORD PERSONALI

Da segnalare anche i nuovi record personali di Lucrezia Proietti (10,26 metri nel salto triplo), Giulio Bonino (12,49 metri nel triplo) e Gloria Stevani (23,65 metri nel lancio del disco). Nel complesso, un weekend da incorniciare per l’Atletica Piacenza, che conferma il suo ruolo di protagonista dell’atletica leggera regionale.