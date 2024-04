Atletica, bottino di 15 medaglie per i biancorossi al Meeting primaverile

Un bottino complessivo di quattro medaglie d’oro, sette d’argento e quattro di bronzo. Ancora una volta gli atleti piacentini si sono messi in luce al Meeting primaverile Città di Piacenza, organizzato dall’Atletica Piacenza.

i risultati ottenuti dagli atleti piacentini

Il campus “Pino Dordoni” è stato teatro delle competizioni regionali su pista che hanno visto protagonisti 230 atleti partecipanti, per un totale di 301 atleti/gara, nelle categorie del settore assoluto e negli 80m Cadetti e Cadette.

Atletica Piacenza sugli scudi con i due ori vinti dal velocista Mattia Favari nei 100 metri e da Ilaria Ricchetti nel salto con l’asta. Bene anche i secondi classificati, medaglia d’argento per Favari che fa il bis nei 200 metri, Chiara Sverzellati nei 100 e 200 metri, Lisa Russo negli 800 metri, Lucrezia Proietti nel salto triplo, Camilla Maria Ghezzi nel lancio del giavellotto Allieve e Nicolò Losi negli 80 metri Cadetti. Presente come sempre al meeting primaverile anche l’altra società piacentina, l’Atletica Cinque Cerchi, che ha rimpolpato il bottino grazie soprattutto a Francesco Terzoni che si è messo al collo la medaglia d’oro arrivando davanti a tutti nel salto in lungo.

Medaglie di bronzo per Luca Peretti negli 800 metri, Nicola Panni nel salto in lungo, Alice Pansini nel salto triplo e Mila Santi negli 80 metri Cadette. Oro infine anche per Sara Balordi, l’atleta piacentina che corre con i colori del Cus Parma si è imposta negli 800 metri.