Simone Della Latta tra gli ospiti della puntata di Zona Piacenza

Penultimo appuntamento dell’anno con il calcio piacentino su Telelibertà. Stasera, dalle 20,15, scatta infatti la diretta sul canale 98 che vedrà Corrado Todeschi e Laura Fregoni alla conduzione di Zona Piacenza, la trasmissione interamente dedicata alle vicende del Piace. Sarà l’occasione per celebrare la gran vittoria ottenuta dai biancorossi sul campo del Sudtirol e per fare il punto al termine del girone di andata del campionato di serie C. Per farlo, oltre ai giornalisti e agli opinionisti che frequentano ormai abitualmente lo Spazio Rotative, ci sarà anche il centrocampista Simone Della Latta, trascinatore della mediana di mister Franzini.

Dalle 21,15 invece, con Alessandra Carlà, sarà tempo di calcio dilettanti. Le gare di Vigor e Fiorenzuola per la serie D, ma anche delle principali compagini piacentine impegnate nei campionati che vanno dall’Eccellenza alla Terza Categoria, saranno vivisezionate con gli esperti e con i tanti ospiti che si alterneranno nel corso della diretta.

Come sempre, spazio al pubblico da casa che potrà intervenire con domande e messaggi inviando messaggi tramite Whatsapp al numero 3355438909 oppure utilizzando la pagina Facebook di Zona Calcio. I due appuntamenti saranno visibili anche in diretta streaming sul sito www.liberta.it.