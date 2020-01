Il play Marco Perin carica l’ambiente: “Sogniamo l’impresa con Cento”

Un inizio un po’ in sordina, poi la confidenza con i compagni è aumentata sempre di più, e adesso Marco Perin è perfettamente integrato all’interno della squadra di coach Campanella. “Le scorse settimane mi sono servite per ambientarmi al meglio – ha raccontato il play biancorosso – ora mi trovo molto bene, questo è un gruppo molto unito che può dire la sua in un girone comunque molto competitivo. Domenica contro Cento? Servirà una grande partita da parte di tutti”.

