Cortemaggiore, che impresa! Battuta Castelgoffredo: è finale

Vola in finale di Coppa Italia di tennistavolo la Teco Corte Auto Cortemaggiore, che nel pomeriggio di sabato 11 gennaio ha battuto per 3-2 Castelgroffredo. Grandissimo risultato per le ragazze allenate da Olga Dzelinksa, capaci di sconfiggere una corazzata che nel campionato di A1 femminile non ha ancora conosciuto sconfitta. A questo punto non rimane che pensare alla finalissima, in programma domani mattina (domenica 11 gennaio) a Terni, con le magiostrine che affronteranno la Bagnolese.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà