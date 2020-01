San Corrado rivelazione in campo ma anche sugli schermi di Telelibertà

Appuntamento del lunedì sera di Zona Calcio caratterizzato dalla verve e dalla simpatia della folta delegazione del San Corrado, formazione rivelazione del campionato di Terza Categoria. Il presidente Cesare Rigolli, l’allenatore Paolo Bolzoni, oltre ai giocatori Mattia Baldini e Matteo Guglielmetti sono stati gli ospiti nello studio di Corrado Todeschi e Alessandra Carlà. “Non abbiamo obiettivi di classifica ma ci stiamo divertendo molto – ha spiegato Rigolli che ha parlato dell’attività dello storico club cittadino -. Fare calcio all’ombra del campanile, seppur in città, non è semplice. Noi però siamo molto attenti al vivaio e, a breve, daremo avvio ad una collaborazione con il Genoa volta proprio a valorizzare ancor di più il settore giovanile”.

Spazio anche alle analisi dei principali tornei dilettantistici. Con Claudio Pontoglio, attaccante della Vigor, si è parlato del delicato momento della formazione di Rossini in serie D. Mattia Pintore, attaccante del Pallavicino, e Lorenzo Pancini, portiere dell’Alsenese, sono stati protagonisti del focus sulla Promozione con il giornalista Marco Villaggi che, come sempre, ha preso parte alla diretta nella veste di opinionista.

Eccezionalmente al martedì sera, a partire dalle 21.30, nuova puntata di Zona Piacenza che sarà l’occasione per “il processo” al Piace dopo l’inatteso ko interno per mano di una Triestina spietata e che ha frustrato i sogni di sorpasso ai danni del Padova da parte della squadra di Franzini, parsa troppo confusionaria e poco incisiva in attacco.