La Bakery tenta di espugnare il fortino di Chieti: palla a due alle 18

Reduce dalla fantastica prova offerta contro Senigallia (che è valsa alla squadra di coach Campanella la terza posizione nel girone C di Serie B), la Bakery Basket Piacenza è chiamata a ripetersi sul difficile campo di Chieti. Si tratta di un vero e proprio match di cartello, con palla a due alle 18 di oggi, domenica 25 gennaio. Chieti occupa il settimo posto a quota 18 punti e arriva da una brutta sconfitta contro la capolista Fabriano. Rezzano, Stanic e l’ultimo acquisto Pederzini sono i tre ex di questa partita. Da segnalare anche la guardia Antonio Ruggiero, che vanta la spaventosa media di quasi 18 punti a partita, 57% al tiro da 2 e 41% al tiro da 3. La squadra allenata da coach Sorgententone punta sull’esperienza dei titolari, vista anche la presenza di soli tre Under all’interno del roster.

