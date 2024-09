Bakery Piacenza, contro Legnano è festa biancorossa. Gigantografia di Beccari

Secondo match amichevole della stagione per la Bakery Basket Piacenza, che dopo il ‘pareggio’ per 86-86 contro la Pall. Pavia, ha ospitato i pari categoria dei Legnano Knights (64-76 il finale). Al termine della partita, disputata con un bel colpo d’occhio sugli spalti, c’è stata quella che si può definire la festa biancorossa, con la presentazione ufficiale della prima squadra, dello staff tecnico e della dirigenza tutta. I giocatori sono stati accolti dal caloroso pubblico, e ad ognuno un diverso tifoso ha consegnato la sciarpa biancorossa.

In un PalaBakery riammodernato, si è aperto il cassetto dei ricordi con le nuove gigantografie posizionate sul lato corto del campo dove è presente l’ingresso principale al palasport. Tante le immagini a ricordare i tredici anni di attività della Bakery, con i successi di campionati e Coppa Italia, le vittorie più elettrizzanti e i campioni che hanno indossato la casacca biancorossa sino a quelli cresciuti nel settore giovanile ed arrivati a giocare in prima squadra.

Ma soprattutto, immancabile in tanti di questi momenti Marco Beccari. L’indimenticato presidente e fondatore della Bakery, il cui lascito è stato ereditato dalla moglie Caterina Zanardi, che oggi ancor di più, guardando la gigantografia che lo ritrae appena subito l’ingresso, ha esclamato in un misto di emozione e commozione “mi sento davvero a casa”.

Durante la presentazione la parola è passata ad altri protagonisti, dal club manager Simone Zamboni, dal giorno ‘zero’ in società e per questo Zanardi lo considera “il mio braccio destro e pure il sinistro”, e per il quale vedere tutte quelle diapositive impresse sulla parete hanno rappresentato “un tuffo nel passato da pelle d’oca». Il team manager Enrico Bergonzi ha invece sottolineato come la Bakery sia un pezzo di storia della mia vita sportiva”.

Bakery Piacenza-Legnano Knights 64-76

Parziali azzerati ad ogni quarto: 18-24; 22-16; 8-13; 16-23.

Piacenza: Klanskis 6, Perin 12, Morvillo, Longo 8, Zoccoletti 14, Blair 2, Molinari 2, Chiti 11, Lanzi 9, Taddeo, Ratti ne, Trevisan ne, Pescatori ne. All. Salvemini.

Gli impegni amichevoli continueranno con lo scrimmage ancora a Piacenza di giovedì 12 settembre contro la Fulgor Fidenza, alle 18, mentre sabato 14 (ore 18) e mercoledì 18 settembre (ore 18) la formazione biancorossa affronterà le trasferte contro Pall. Crema e Fiorenzuola Bees. Chiusura della preseason sabato 21 settembre con l’amichevole casalinga, alle ore 18, contro la Pall. Crema, ad una settimana dall’esordio in campionato fissato domenica 29 settembre al PalaBakery, alle ore 18, contro proprio Legnano.