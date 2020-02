Vigor, sfida-salvezza a Crema. Derby in Eccellenza

Come ogni domenica, sul portale Libertasport.it sarà possibile seguire in tempo reale l’andamento delle principali sfide che caratterizzeranno la nuova giornata del calcio dilettantistico piacentino. Al termine delle partite, tutte le classifiche aggiornate saranno consultabili dagli appassionati.

In serie D, il Fiorenzuola è chiamato al pronto riscatto dopo il ko rimediato nel derby di domenica scorsa con il rinato Carpaneto di Rossini. I rossoneri, a -4 dalla capolista Mantova, se la vedranno con il Calvina al Comunale. Match per nulla semplice ma che i valdardesi non possono fallire se vogliono proseguire nel loro straordinario cammino a ridosso della corazzata virgiliana. La Vigor invece viaggia alla volta di Crema dove la squadra di Rossini si gioca una delle partite chiave del campionato: cremaschi che si trovano ad un punto dai biancoazzurri che ora hanno nel mirino la zona salvezza diretta. Un exploit esterno significherebbe rimettere in carreggiata una squadra parsa in gran spolvero nelle ultime uscite, sia sotto il profilo del gioco che della concretezza.

Tempo di derby anche nel campionato di Eccellenza: al Curtoni di Borgonovo si affrontano infatti Nibbiano Valtidone e l’Agazzanese del neo tecnico Piccinini, subentrato in settimana a Nicola Binchi. Punti pesantissimi in palio anche in questo caso: per i ragazzi di Mantelli si tratta di tornare al successo ed evitare di perdere terreno dalle tre formazioni che ora precedono Jakimovsky e compagni. Per i granata motivazioni opposte: si tratta di allontanarsi al più presto dalla zona pericolo della graduatoria.

In Promozione, la Castellana Fontana, dopo il successo di sette giorni fa, proverà a rosicchiare altri punti al Salso (+5) e ad una Fidentina ormai in fuga (+9). La squadra di Costa affronta a domicilio il San Secondo. Trasferta anche per l’Alsenese, di scena a Monticelli Terme, e Gotico, in viaggio alla volta di Montecchio Emilia. Per la Pontenurese di mister Fossati, due vittorie negli ultimi due confronti, impegno interno con il Carignano, mentre il Vigolo cerca punti-tranquillità: per l’undici di Brandolini arriva il Brescello, quarta forza del torneo.

In Prima Categoria, è il Soragna che spera di spezzare il dominio assoluto di una Bobbiese dai numeri spaventosi ma che ancora non può dirsi tranquilla visto che il Vigolzone veleggia al secondo posto a sette lunghezze di distanza. La squadra di Favalesi, dopo il successo di Fidenza, ospita la Sannazzarese in una sfida che promette spettacolo.

In Seconda Categoria, nel girone A, domenica che si preannuncia fondamentale: la Sarmatese capolista sarà impegnata sul campo del Perino, terzo. Proverà ad approfittare del confronto diretto il Podenzano, secondo, che sarà ospite al San Michele di un Gragnano da non sottovalutare. Nel girone B, tre punti obbligati per il Corte Calcio: i magiostrini di Bricchi se la vedranno con il fanalino di coda Fraore sperando in un passo falso della battistrada Fontanellatese che ospita il Pro Villanova.

In Terza Categoria infine, esame-Gerbido per la Junior Drago prima della classe mentre il San Corrado, secondo, affronterà la Travese sul campo dei trebbiensi.