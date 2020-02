La Calypso Piacenza brilla ai Campionati italiani Master con Stefano Bazzani

Si sono svolti a Lignano Sabbiadoro i campionati Italiani Invernali di velocità del settore master di nuoto pinnato, prima di una bella serie in questa stagione, visto che tra 2 mesi il settore sarà impegnato ad Agropoli per l’edizione estiva e che quest’anno avrà di nuovo in Italia, a Lignano, la seconda edizione dei Campionati del mondo della specialità, oltre alle tante prove in acque libere dell’estate e alle gare in vasca.

Nella piscina olimpica del villaggio “Bella Italia” nel solito clima di festa ci sono stati ben 47 nuovi record nazionali realizzati, e nella speciale classifica per società segnaliamo la vittoria della Asd Cs Guardia di finanza Emilia Romagna Modena, davanti a Nps Varedo e Belle Arti di Roma.

Piacenza è stata rappresentata dall’atleta della Calypso Stefano Bazzani che ha collezionato due ottimi sesti posti nei 50 e 100 pinne master 50, migliorando i personali. La stagione del pinnato è entrata nel vivo e venerdi partiranno gli atleti agonisti della Calypso in direzione Agropoli per i campionati Italiani primaverili di categoria, successivamente nel mese di marzo gli atleti Piacentini saranno impegnati agli assoluti e in coppa del mondo.