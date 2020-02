Piccoli campioni crescono: i fratelli Gostantini brillano con due titoli nazionali

I fratelli Luca e Gaia Gostantini della Piacenza Roller sono stati protagonisti del campionato italiano Uisp di pattinaggio nel quale si sono aggiudicati due titoli nazionali indoor. La società dal doppio tesseramento Fisr e Uisp, si è aggiudicata i titoli italiani indoor a Forlì. La pista, molto scivolosa, ha condizionato la conduzione delle gare soprattutto per Gaia Gostantini, categoria Ragazze, ma gli indomiti fratelli di Piacenza hanno avuto la meglio sugli agguerriti rotellisti Uisp. Arrivata terza come ai recenti indoor Fisr, Gaia è risultata prima nella classifica parallela per tesserati Uisp.

Per Luca, nella categoria Esordienti, quella di Forlì è stata la gara di esordio annuale, dove ha dominato sia nelle gare di velocità che in quelle di destrezza piazzandosi primo in tutte e due le classifiche. Soddisfatto l’intero staff tecnico della Piacenza Roller che in questa settimana inizierà la preparazione dell’anno agonistico outdoor presso il pattinodromo-velodromo di Corso Europa a Piacenza.

Il prossimo impegno agonistico per i rotellisti piacentini saranno infatti i campionati regionali emiliani del primo marzo su strada a Imola e il 21 Marzo in pista parabolica a Bologna. Dopo questa soddisfazione i fratelli Gostantini proseguono così il loro ciclo di allenamenti per affrontare al meglio le sfide che li attendono questa primavera.