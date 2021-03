Pattinaggio, si riparte: due atlete piacentine ai campionati italiani indoor

Anche il pattinaggio prova a ripartire: nel fine settimana si svolgeranno a Pescara i campionati italiani indoor di pattinaggio specialità corsa, che vedranno impegnate due atlete piacentine. Si tratta di Amanda Subacchi e Martina Porcari, portacolori della società biancorossa Piace Skaters.

“Per questa gara non nutriamo particolari ambizioni – spiega il dirigente Vittorio Romiti – ma ammetto che è grandissima la voglia di esserci per provare in qualche modo a ripartire. I nostri ragazzi e le nostre ragazze hanno continuato ad allenarsi per quello che permettevano loro le limitazioni dei vari decreti e le difficoltà di svolgere la nostra attività in sicurezza. La possibilità di confrontarci e ritrovarci con gli altri atleti ci dà gioia e speranza di arrivare presto ad una normalità di vita che ci manca davvero tanto”.

Oltre agli Italiani indoor, al via a partire da venerdì 5 marzo, nel weekend del 13 e 14 scatterà a Sant’Antonio di Susa (Torino) anche il campionato di freestyle Aics, competizione suddivisa in quattro tappe che toccherà anche Piacenza il 29 e 30 maggio.