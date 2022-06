Piace Skaters, splendido terzo posto di Adrian Gumanita agli Italian Roller Games

Si riconferma ai massimi livelli nazionali Adrian Gumanita, punta di diamante del Piace Skaters, che sabato scorso a Monza ha conquistato una splendida medaglia di bronzo alla gara di rollercross valevole per il campionato italiano di freestyle, categoria Seniores. Partito come outsider, Gumanita è stato autore di una cavalcata esaltante: dopo essersi assicurato la finalissima, è stato costretto a ripartire in ultima posizione dopo un contatto con altri atleti. Grazie però ad un incredibile recupero, ha coronato la propria gara con un insperato terzo posto.

Negli Allievi, l’altro piacentino Samuele Paradasi non è riuscito ad eguagliare le gesta del compagno, incappando in una sfortunata caduta nella fase di qualificazione che ne ha compromesso l’accesso alle finali.

