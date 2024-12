Pattinaggio velocità: pioggia di medaglie e 3° posto di squadra per Piace Skaters

Si apre con una pioggia di medaglie e un terzo posto di squadra la stagione 2024/2025 di pattinaggio velocità per le società piacentine, precisamente alla seconda tappa della “Imola indoor cup”.

Sono stati i più “grandi” a scaldare la pista imolese con i primi risultati di rilievo: Samuele Paradasi, Juniores di Piace Skaters, ha dominato la gara sprint e si è ben comportato nella 3mila metri giungendo secondo al traguardo.

Nella stessa categoria femminile la fondista Amanda Subacchi è salita sul gradino più basso del podio nella 3mila metri. Ottimo anche il bilancio degli atleti più giovani: con Bianca Nolli è arrivato un doppio successo nella categoria Ragazzi12 2mila metri, affiancata sul secondo gradino dalla compagna di squadra Bianca Ghisolfi.

Nella medesima categoria maschile è arrivato il quarto successo piacentino con la vittoria nella 2mila metri di Nicolò Carnieletto.

Altrettanto significativa la prestazione di Federico Paioli (Green Team) che non si è accontentato di raggiungere la finale nella sua specialità, la gara sprint, ma ha completato il successo piacentino con un ottimo 5° posto anche nella 2milametri.

Il resto del folto gruppo piacentino ha contribuito con buoni piazzamenti al bottino di punti che alla fine delle due giornate di gare hanno permesso a Piace Skaters di ottenere il 3° posto nella classifica per società. Non è mancato anche ad Imola l’ottimo risultato dell’allenatore Paolo Bertolini, che ha voluto dimostrare un’altra volta ai suoi giovani atleti il suo valore in pista, con 2 secondi posti nelle gare riservate agli atleti Master50.