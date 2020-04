Pattinare tra le mura di casa: le video-lezioni della piacentina Cecilia Pizzagalli

In questa situazione di emergenza sanitaria, anche nel mondo sportivo è di grande aiuto l’intervento di allenatori e tecnici che mettono a disposizione dei propri atleti lezioni online. Una disciplina complessa come il pattinaggio artistico, che richiede enormi spazi lisci, risulta quasi del tutto impraticabile in casa, in giardino o in garage. L’atleta e coreografa piacentina Cecilia Pizzagalli, tramite lezioni in smart working, ha realizzato un programma di allenamento efficace con esercizi a secco e con i pattini in un’area molto limitata, da praticare in assenza di pista e spazi conformi.

