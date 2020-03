Clamoroso al Palabanca: Sora rifiuta di accedere al palazzetto, salta la gara con la Gas Sales

Alla fine ha prevalso la paura, Gas Sales-Sora, incontro valevole per il campionato di Superlega non si è giocato. Sono stati i giocatori della squadra ospite, di comune accordo con la società, a non voler scendere in campo. La causa, la febbre accusata da Fabio Fanuli, giocatore della Gas Sales: per precauzione dunque, e per paura di un possibile contagio da Coronavirus, Sora ha deciso di fare dietrofront. La Gas Sales si è mostrata comprensiva nei confronti dei colleghi, partita annullata.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà