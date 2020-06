Gas Sales Piacenza: confermato lo staff tecnico per la prossima stagione

Ancora conferme in casa Gas Sales Piacenza: la società piacentina, infatti, rivuole per il prossimo campionato, lo staff tecnico che sarà ancora composto da Andrea Gardini, Massimo Botti e Fabio Storti. A darne l’annuncio è il vicepresidente Giuseppe Bongiorni: “Siamo soddisfatti di poter continuare a contare sulla professionalità dello staff dello scorso anno, convinti che i nostri tecnici sapranno valorizzare proficuamente l’esperienza della passata stagione, interrotta per le vicende Covid. In fondo, per molti è stata un’esperienza nuova nel campionato più bello ma anche più difficile al mondo, dove ogni singola partita va giocata sempre al massimo. Non sarà un compito semplice quello che attende Gardini ed i suoi collaboratori perché dovranno amalgamare velocemente una squadra rinnovata in tutti i reparti escluso il “nostro” libero Scanferla. Si tratta di un roster con campioni di assoluto valore a livello mondiale ma sappiamo bene quanto siano importanti nel gioco di squadra, in particolare nel volley, certi automatismi. Siamo comunque certi che i nostri tecnici sapranno valorizzare al meglio le caratteristiche del roster, e quindi vedremo una squadra con tanto carattere e con un’anima vincente. Gas Sales c’è , Piacenza c’è!”

Al timone della truppa biancorossa, quindi, confermato Andrea Gardini, alla sua seconda stagione in Emilia e in SuperLega: “Dal punto societario è stata fatta un’operazione eccezionale: dopo un primo anno di adattamento alla Superlega ci si è ristrutturati per raggiungere obiettivi ambiziosi. Nel panorama italiano Piacenza è stata la società che ha agito di più sul mercato, mostrando una grande determinazione per strutturarsi per il futuro e per poter essere una protagonista del campionato. Tutti i giocatori acquistati sono di assoluto valore e provengono da squadre importanti. Sono convinto che la prossima stagione sarà estremamente divertente e che potrà consacrare Piacenza”.

Dal 2018 sulla panchina piacentina, Massimo Botti si appresta a vivere la sua terza stagione in biancorosso, la seconda da vice-Gardini. Il tecnico, inoltre, è anche il responsabile tecnico del settore giovanile della Gas Sales Piacenza: “Le sensazioni per la prossima stagione sono ottime, la squadra allestita è di alto livello. C’è tanta curiosità di ricominciare, di scoprire quale sarà l’empatia della squadra e il clima dal punto di vista lavorativo. Ci sono tutti i presupposti per fare una grande stagione. Per quanto riguarda il settore giovanile l’obiettivo che ci poniamo è quello di migliorare nel segno della continuità. Vogliamo far crescere i ragazzi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista personale”.

Conferma importate anche per Fabio Storti, tecnico modenese che nella prossima stagione ricoprirà i ruoli di scoutman e di terzo allenatore: “Sono contento di rimanere a Piacenza e sono molto curioso di iniziare questa nuova stagione e vedere come sarà il nostro campionato. La campagna acquisti fatta dalla Società è importante, impegnativa e ambiziosa, il valore della rosa è molto competitivo. In un momento come questo dovremo trovare nuovi metodi di allenamento per quando concerne il lavoro in palestra con i ragazzi e adattarci alle disposizioni che ci sono state date.”