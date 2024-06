Volley, sesto posto per la Gas Sales Bluenergy Under 15 alla BigMat

La formazione Under 15 di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza chiude con un sesto posto la sua avventura alla BigMat Finale Nazionale di categoria, che si svolta a Schio in provincia di Vicenza. Al via della manifestazione 28 squadre in rappresentanza di tutta Italia.

Lo scudetto Under 15 è stato vinto dalla Scuratti DVB che in finale ha superato Cucine Lube Civitanova al tie break: 25-18, 23-25, 25-22, 17-25, 15-10 per i lombardi.

Nella Finale 5° posto i biancorossi sono stati superati dalla formazione laziale del Marino Pallavolo Bulls per 3-1: 22-25, 25-14, 25-12, 25-15 per i laziali. Vinto il primo set la formazione biancorossa ha poi alzato bandiera bianca nei tre successivi parziali non riuscendo ad esprime il proprio gioco e a ribattere punto su punto agli avversari.

Impegnata da giovedì a Schio, la formazione biancorossa dopo aver chiuso al secondo posto il proprio girone nei quarti di finale è stata superata da Cucine Lube Civitanova mentre nella semifinale 5°-8° posto ha brillantemente superato per 3-0 la formazione ligure del ASD Colombo Volley Genova.

Nel corso della manifestazione sulla propria strada i biancorossi hanno trovato le due formazioni finaliste per lo scudetto: Scuratti Desio nel girone, Civitanova nei quarti di finale.

Si chiude dunque con un lusinghiero sesto posto l’avventura per l’Under 15 nella Finale Nazionale a cui ha partecipato grazie alla vittoria del Campionato Regionale dell’Emilia-Romagna contro la formazione della Pallavolo Bologna.

L’Under 15 biancorossa è alla sua terza partecipazione consecutiva alle Finali Nazionali di categoria: il primo anno si è fermata al turno di qualificazione, il secondo è salita sul secondo gradino del podio alle spalle di Treviso ed ora un sesto posto finale.

La formazione biancorossa era inserita nel girone E insieme a GRM Club Arezzo prima classificata in Toscana, Materdomini Volley prima classificata in Puglia e Scuratti DVB che ha vinto il girone C di qualificazione.

Dopo l’esordio con la secca sconfitta con la formazione lombarda dello Scuratti DVB per 3-0 (25-23, 25-15, 25-10), i giovani biancorossi hanno superato al tie break nella seconda partita del girone il Materdomini Volley (25-9, 25-18, 23-25, 25-27, 16-14) dopo essersi trovati avanti per due set a zero. Nella terza partita giocata con il GRM Club Arezzo i biancorossi si sono poi imposti per 3-0 (25-11, 25-19, 25-13).

La rosa di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza Under 15 alla fase finale nazionale: Elia Aquino, Lorenzo Maffini, Fabrizio Fea, Dylan Cherrez, Diego Capasso, Yassine Chebbi, Fallou Benetti, Alessandro Gualla, Thomas Buzzetti, Giovanni Braghieri, Davide Filagrana, Dimitrije Janicijevic, Lorenzo Bonetti, Alberto Subacchi. All. Massimo Piazzi, Davide Aquino