La Gas Sales mette nel mirino il secondo successo: in campo per sfatare il tabù Monza

Non lo si può certo considerare un esame, né tantomeno un match probante: ma nonostante arrivi alla seconda giornata di campionato, nel pieno dei lavori all’interno dell’affaccendato cantiere biancorosso, è innegabile come la trasferta di questa sera, 5 ottobre, in casa di Monza (fischio d’inizio alle 18.00, diretta su Rai Sport e Volleyballworld) rappresenti per la Gas Sales Bluenergy ben più di un semplice incrocio di inizio stagione.

Il big match contro la “bestia nera”

Vuoi perché per risalire a una vittoria di Piacenza in casa del Vero Volley bisogna riavvolgere il nastro al 3 febbraio 2021, vuoi perché due tra le new entry principali in casa biancorossa – il centrale Gianluca Galassi e lo schiacciatore Stephen Maar – fino a pochi mesi fa sono stati i simboli di una squadra che è arrivata a giocarsi, nel corso della passata stagione, ben tre finali. Aggiungiamoci pure un tifo indiavolato in un palazzetto “caldissimo” e il gioco è fatto: ecco servita quello che negli ultimi anni (e quello in corso non farà eccezione) è diventato un big match a tutti gli effetti, con il tasso di spettacolarità ulteriormente accresciuto dal fatto che entrambe le squadre si presentano allo start con un assetto decisamente cambiato rispetto ai recenti incroci. Tradotto: prepariamoci a una grande sfida in cui tutto può accadere.

Certezze da confermare

La Gas Sales si presenta in Brianza forte del successo per 3-1 centrato domenica scorsa all’esordio contro Modena. Un successo sudato e strappato “con le unghie e con i denti”, grazie ai colpi risolutivi arrivati dalla panchina con il talento turco Mandiraci, i cui ace (uniti a quelli di Romanò che gli hanno fatto da apripista) hanno completamente ribaltato il quarto set, scongiurando il rischio di un pericoloso tie break e facendo esplodere la gioia piacentina. Ma al di là del talento dei singoli, assolutamente essenziale per aggiudicarci i match più tirati in un campionato dalla qualità straripante, la Gas Sales ha necessariamente bisogno di dare continuità al proprio gioco, contro Modena ancora (comprensibilmente) a corrente alternata e non sempre efficace. Ci ha pensato lo stesso Gianluca Galassi, uno dei due grandi ex di questa sfida, a inquadrare l’obiettivo: “Dovremo essere solidi e cinici soprattutto in alcuni momenti, compiendo uno step successivo rispetto alla partita con Modena in cui, in più di un’occasione, non abbiamo espresso un gran gioco. Quella del cambio-palla è una fase sulla quale dobbiamo lavorare tanto, ma credo sia naturale: abbiamo cambiato tre attaccanti ed è normale che l’intesa con il palleggiatore non sia ancora al top. Nella fase muro-difesa, invece, siamo già a un ottimo punto: quando la battuta funziona riusciamo a mettere in difficoltà qualunque avversario”. Ci si attendono, oltre al servizio, nuove conferme dal comparto centrale che tanto bene ha fatto in attacco nella sfida inaugurale. Ma soprattutto una prestazione ancora più puntuale in ricezione, fondamentale da cui dipende la fase di cambio-palla. Vincere aiuta a vincere, cementificando gioco e certezze: Piacenza conosce la rotta da seguire.

L’avversario

C’è però da fare i conti con chi occupa l’altro lato della rete: i vicecampioni d’Italia (reduci dal successo per 3-2 alla prima contro la matricola Grottazzolina) si presentano anch’essi con parecchie novità, pur con la solida ossatura degli anni scorsi riconfermata. Ai punti fermi come il talentuoso palleggiatore brasiliano Cachopa, il centrale Di Martino, il libero Gaggini e il potente opposto Szwarc si sono uniti tanti arrivi di qualità. Su tutti, oltre ai centrali Mosca e Averill, gli esperti e ancora fortissimi schiacciatori Juantorena e Zaytsev, che in questo avvio – non essendo ancora al meglio – sono sostituiti alla grande dai martelli Marttila e Rohrs, pure loro nuovi acquisti. Insomma, a questa nuova Vero Volley la qualità certo non manca.