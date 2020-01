Volley, il 2020 della Gas Sales inizia con la vittoria contro Monza 4-1

Ottimo inizio di 2020 per la Gas Sales Volley. Seppur in un allenamento congiunto al Palabanca, i ragazzi di Gardini hanno battuto 4-1 Monza, dimostrando continuità di rendimento.

“La continuità è la cosa che ci è mancata di più finora – ha detto l’allenatore – la prima parte di stagione non è andata bene, ora dobbiamo lavorare per fare un girone di ritorno all’altezza delle aspettative”. Sabato nuovo allenamento congiunto a Monza, in trasferta.