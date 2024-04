Gas Sales Bluenergy al lavoro in vista della gara interna contro Modena

Dopo la vittoria al tie break contro Verona, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sarà impegnata domani, mercoledì 10 aprile alle ore 20.00, al PalabancaSport dove affronterà la Valsa Group Modena nella gara valida per la terza giornata del girone dei playoff quinto posto.

LE STATISTICHE

Sfida numero diciannove quella in arrivo contro la formazione modenese. Sono diciotto

i precedenti tra le due squadre in regular season, play off quinto posto, playoff scudetto e Del Monte Coppa Italia SuperLega.

Il bilancio è a favore di Modena che ha vinto dieci gare mentre Gas Sales Bluenergy

Volley Piacenza se ne è aggiudicata otto, tre delle quali la scorsa stagione in Gara 3,

Gara 4 e Gara 5 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto. In questa stagione Gas

Sales Bluenergy Volley Piacenza che si è imposta per 3-0 nella gara d’andata al

PalaPanini e 3-1 nel ritorno al PalabancaSport.

Le due squadre si sono affrontare dieci volte in Regular Season con sette vittorie per i

modenesi e tre per i biancorossi, due volte nei Play Off 5° Posto nella stagione 2020-

2021 con una vittoria per parte, una volta nella stagione 2021-2022 in Coppa Italia

con vittoria di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e cinque volte la scorsa stagione

nei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto con tre vittorie di Piacenza.

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla scorsa stagione:

seconda giornata dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto quando Modena si impose

al PalabancaSport per 3-2 (19-25, 25-21, 22-25, 25-21, 15-13) e la partita registrò

211 punti globali.

Per quanto riguarda i set “più combattuti”, invece, si parla della stagione 2020- 2021:

sesta giornata di ritorno a Piacenza il primo parziale lo vinse Modena per 35-33 e alla

fine si aggiudicò anche la partita mentre nella stagione 2019-2020 il secondo set della

seconda giornata di ritorno giocata a Modena si chiuse 33-31 per i modenesi.

Due i parziali più agevoli: stagione 2020-2021, sesta giornata di ritorno a Piacenza

Modena si impose nel secondo set 25-15 mentre nella stagione 2021-2022 fu Piacenza

ad imporsi per 25-15 nella seconda giornata di andata. In entrambi i casi alla fine fu

Modena ad imporsi.

I BIGLIETTI

Continua, intanto, la prevendita dei biglietti.

Le partite casalinghe dei playoff quinto posto sono incluse nell’abbonamento All

Inclusive e grazie all’iniziativa “Al PalabancaSport con un amico” ogni abbonato

potrà acquistare per un amico, solo presso la biglietteria del PalabancaSport il

giorno della partita, un biglietto al costo di otto euro e l’amico che potrà sedersi nello stesso settore dell’abbonato fino ad esaurimento posti.