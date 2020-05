Ripartono gli allenamenti del baseball, ma per ora il Piacenza temporeggia

Salvo ulteriori rinvii, che però da più parti vengono dati per certi, tra tre settimane partono i campionati di baseball, con la Serie B sotto i riflettori per via dell’apertura con l’atteso derby Codogno-Piacenza che profuma di rinascita. Per ora le certezze riguardano la possibilità di allenarsi anche per gli sport di squadra, baseball compreso, anche se il Piacenza ha deciso di rimanere alla finestra in attesa di capire se esiste la possibilità di mettere in pratica quanto previsto dai protocolli. “I mesi di inattività cominciano a pesare – ammette il presidente biancorosso Davide Imberti – e i giocatori sarebbero pronti a riprendere ma la razionalità impone ancora un atteggiamento improntato alla prudenza. Il protocollo proposto dalla Fibs – continua Imberti – non è di così facile attuazione per una società dilettantistica come la nostra. Spogliatoi chiusi, controllo della temperatura agli atleti, distanze da osservare, sanificazione dei servizi, utilizzo di materiale personale, compilazione di autocertificazione sullo stato di salute. E come se non bastasse, il terreno risulta tutt’altro che sgombro da aspetti legali concernenti le responsabilità civili e soprattutto penali”. Una situazione di profonda incertezza che ha indotto diverse Società, anche di A1, a non riprendere gli allenamenti.

