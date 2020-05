Alessandro Fei annuncia il ritiro: “Sarò il nuovo team manager della società”

“Vorrei comunicare in modo ufficiale il mio ritiro da giocatore”. Con queste parole Alessandro “Fox” Fei, storica bandiera della Gas Sales Volley Piacenza (nonché tra i più grandi pallavolisti di tutti i tempi), ha annunciato il suo addio al campo dopo 25 anni di vittorie, scudetti, Champions League, Mondiali e oltre 350 presenze in Nazionale. Lo ha fatto in modo inusuale, in una videoconferenza organizzata dalla società e alla quale hanno preso parte dirigenti, allenatori, amici e giornalisti.

“Perché proprio ora? Mi è stato proposto di occupare la posizione di team manager della Gas Sales Volley – ha proseguito Fei -. In questa città e con questa società mi sento come a casa: per questo ho accettato senza pensarci su due volte. Certo, mi mancherà il campo, ma anche da dirigente sarò sempre vicino alla rete e potrò sempre dare una mano ai giocatori che arriveranno il prossimo anno. Per quanto riguarda la mia carriera da giocatore, non ho nessun impianto”.

“Fox rimarrà sempre capitano di questa squadra” ha commentato una commossa Elisabetta Curti, presidente della società. “Sarà quel valore aggiunto – ha invece dichiarato il direttore generale biancorosso, Hristo Zlatanov – che ci permetterà di fare il salto di qualità in ottica futura: Fox sarà un ulteriore supporto per me e il coach”.