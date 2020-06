L’attesa è finita: ripartono le gare per l’Atletica Piacenza

Finalmente l’Atletica Piacenza può ripartire con le competizioni. In ottemperanza alle linee guida federali e del comitato regionale, il sodalizio biancorosso organizzerà alcune gare per dare la possibilità agli atleti di riprendere confidenza con le pedane e la pista, che tanto sono mancate nei mesi scorsi. Si ricomincerà domenica 21 giugno al Campus Pino Dordoni con un programma ridotto: per le categorie maschili, saranno disponibili i 100 metri, i 400 metri, il getto del peso, il lancio del disco e il salto in alto; per le ragazze, i 100 metri, i 400 metri e il salto in lungo.

Molti ragazzi torneranno a ripopolare il Dordoni, questa volta in occasione di un incontro competitivo: l’Atletica Piacenza si è impegnata a proporre gare da svolgersi nel massimo della sicurezza, per riprendere consapevolmente e responsabilmente. Appuntamento dunque al Campus Pino Dordoni il 21 giugno dalle 16 in avanti.