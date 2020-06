Stadio Garilli, ecco il bando. Saranno sistemati bagni e sala stampa

Il Comune di Piacenza ha pubblicato il bando per la gestione dello stadio Garilli, con i nuovi criteri che prevedono una durata di 12 mesi della concessione, prorogabili per altri sei, con un canone annuo di mille euro a carico del gestore. Sarà quasi certamente solo il Piacenza calcio a partecipare alla gara.

Lo stesso gestore riceverà da Palazzo Mercanti un contributo di 120mila euro per le spese delle utenze come luce, gas e acqua.

Entro il termine della concessione, chi vincerà la gara dovrà tuttavia effettuare lavori di miglioria e manutenzione straordinaria per 80mila euro, oltre a farsi carico delle altre spese ordinarie (impianti, manti erbosi, tornelli, videocamere e altro).

BANDO STADIO GARILLI – IL CAPITOLATO DI GARA

LA LISTA DEGLI INTERVENTI

– Riqualificazione della sala stampa (12mila euro)

– Riqualificazione del principale servizio igienico della tribuna centrale (8mila euro)

– Riqualificazione degli altri tre servizi igienici a servizio delle tribune laterali (10mila euro)

– Riqualificazione dei servizi igienici degli spogliatoi “casa”, “arbitri” e “allenatori” (6mila euro)

– Sistemazione dell’impianto di illuminazione del corridoio degli spogliatoi (3mila euro)

– Tinteggiatura della biglietteria dello stadio (7mila euro)

– Riqualificazione dell’area ospitality (7mila euro)

– Sistemazione dell’ingresso dello spogliatoio della prima squadra (3.500 euro)

– Sistemazione impianto citofonico 3mila euro

– Rasatura, tinteggiatura e verniciatura delle zone ingresso uffici e spogliatoi (4.500 euro)

– Tinteggiatura muro adiacente alla zona ingresso tribuna ovest (3mila euro)

– Tinteggiatura e sanificazione di palestra e spogliatoi annessi alla tensostruttura (6mila euro)

– Sistemazione dell’impianto di illuminazione della tensostruttura (4mila euro)

– Sistemazione e risemina delle aiuole interne zona parcheggi e tribuna ovest (3mila euro).