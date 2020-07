La calda estate di Jacopo Guarnieri: “Mi alleno per il Giro d’Italia”

Il secondo Giro d’Italia all’orizzonte e un fresco rinnovo di contratto per altri due anni. Sono giorni intensi quelli che vedono protagonista Jacopo Guarnieri, ciclista professionista piacentino in forza alla formazione francese Groupama-Fdj.

La ruota veloce nostrana è pronta per attaccare il numero dopo la lunga sosta forzata dettata dal Coronavirus. Martedì il rientro alle gare partecipando alla Vuelta a Burgos, corsa a tappe spagnola che terminerà il primo agosto. Poi per lui altre quattro gare. In primis, il doppio impegno italiano con epicentro Milano: il 5 agosto dalla metropoli lombarda partirà la corsa che vedrà l’arrivo a Torino, mentre tre giorni dopo sarà ora della classicissima Milano-Sanremo. Dall’Italia al Belgio, con il Giro di Vallonia (Tour de Wallonie) dal 16 al 19 agosto, mentre il finale di mese sarà in Francia, con la partecipazione al Tour du Poitou-Charentes dal 27 al 30 agosto. Un rientro col botto, dunque, per l’arquatese d’adozione, sempre più nei progetti della Groupama-Fdj dove in primis svolge il prezioso compito di pesce-pilota dello sprinter transalpino Arnaud Démare.

“Il Tour è proprio come dicono – spiega Guarnieri – è il non plus ultra del ciclismo, ma da italiano il Giro ha un sapore speciale e ho potuto assaporarlo nella scorsa edizione”.