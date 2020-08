Gas Sales Bluenergy Volley e il Gruppo Ponginibbi ancora insieme

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e Gruppo Ponginibbi insieme anche nella stagione 2020/2021: la Società biancorossa potrà contare sul sostegno della storica concessionaria di auto piacentina anche nel prossimo campionato grazie alla rinnovata partnership. Nonostante i tempi particolari il Gruppo Ponginibbi, di cui è titolare e amministratore delegato Giacomo Ponginibbi insieme alla sorella Cristina, conferma ancora una volta il suo sostegno a favore dello sport piacentino e lo dimostra rinnovando il proprio impegno con la Gas Sales Bluenergy Volley.

Grande soddisfazione è stata espressa da Elisabetta Curti, presidente della Società biancorossa: “Vogliamo ringraziare Giacomo Ponginibbi e tutta la sua famiglia per aver dato ancora una volta dimostrazione di credere fortemente nello sport e nella nostra società. Siamo felici della fiducia che ci è stata data e per il sostegno per il secondo anno consecutivo”.

Giacomo Ponginibbi si è detto soddisfatto di proseguire l’avventura a fianco della Gas Sales Bluenergy Volley: “Siamo felici di essere ancora a fianco dei biancorossi: fin dalla passata stagione siamo stati vicino alla Società per quanto riguarda la mobilità degli atleti. Quest’anno con grande piacere e orgoglio proseguiamo il nostro impegno. Vogliamo sostenere chi investe nello sport piacentino e vogliamo ringraziare per gli sforzi che vengono fatti. Tra le auto che saranno date in dotazione ai ragazzi, oltre alla Peugeot 208 completamente elettrica, saranno fornite due nuove Peugeot 2008, il suv compatto che assicura un comfort di guida eccezionale”.

Il marchio Ponginibbi, inoltre, continuerà a essere presente sulle divise ufficiali da gara di Clevenot e compagni che nella stagione 2020/2021 si apprestano a calcare per il secondo anno consecutivo i taraflex della Superlega.

Tanti i motivi per continuare questa avventura insieme, così come tante sono le aspettative per il campionato che la Gas Sales Bluenergy Volley andrà ad affrontare: “Abbiamo visto i grandi sforzi fatti dalla Presidente Elisabetta Curti e dal suo staff per allestire una squadra davvero competitiva – prosegue Ponginibbi – C’è stato un impegno importante da parte della Società e al tempo stesso c’è grande stima proprio nei confronti della famiglia Curti. Mi auguro sia una stagione regolare il che significherebbe che non ci sono più problemi sanitari legati al Covid-19. Le aspettative si sono alzate visto che il livello della squadra si è alzato e i nomi presenti in rosa sono importanti. Da tifosi ci auguriamo che la squadra possa raggiungere un buon piazzamento in classifica partita dopo partita e possa accedere ai playoff”.