Riparte col botto la Calypso Piacenza: 16 medaglie e un titolo tricolore

Il nuoto pinnato è ripartito nel segno della gara con la quale si era momentaneamente chiusa la stagione a fine febbraio: i Campionati italiani di categoria. Si sono svolti il 4 e 5 agosto a Lignano Sabbiadoro in vasca da 50 metri, e hanno visto la partecipazione di un numero contingentato di atleti, circa la metà delle ultime edizioni e si sono disputati a porte chiuse seguendo severi protocolli anti Covid.

Per i piacentini della Calypso sono scesi in acqua 13 atleti. “Abbiamo ottenuto delle buone prestazioni conquistando anche diverse medaglie, peccato che con questo regolamento non si siano disputate le staffette, nelle quali avremmo potuto raccogliere molto” commenta il tecnico Umberto Raimondi. Il bottino totale della Calypso conta 16 medaglie: un oro, sei argenti e nove bronzi. Francesco Losi si è laureato campione Italiano dei 50 monopinna di 1° categoria, Mattia Bazzoni ha conquistato un prestigioso bronzo nei 50 monopinna senior, Silvia Cima Politi ha guadagnato due medaglie d’argento nei 200 e 400 monopinna juniores, Alice Ferri si è messa al collo la medaglia di bronzo nei 50 pinne juniores, Fuhua Brogi (1° categoria) ha vinto la medaglia d’argento nei 400 e nei 100 pinne mentre ha conquistato il bronzo nei 50 e 200 pinne. Leon Barattieri è arrivato al bronzo nei 400 pinne 1° categoria. Sebastiano Rossi ha conquistato la medaglia d’argento nei 200 e 400 monopinna e di bronzo nei 100, Alessandro Vedovelli ha vinto il bronzo nei 200 e 400 monopinna di 1° categoria, Ginevra Granelli ha conquistato una medaglia di bronzo nei 400 pinne di 1° categoria. Si sono qualificati e hanno partecipato alla manifestazione con buoni risultati anche Sofia Masarati, Martina Bazzani, Elisa Carini e Sofia Borreri.

“Ora la preparazione continua per gli atleti che parteciperanno ai campionati Italiani assoluti di settembre, con la speranza di poter continuare a fare sport anche nei prossimi mesi” chiosa Raimondi.