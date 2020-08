L’atletica torna in pista al Campus Dordoni: impegnati oltre 530 atleti

Oltre 530 atleti provenienti da tutta l’Emilia Romagna pronti a darsi battaglia in diverse specialità. L’atletica leggera torna in pista e lo fa questo fine settimana al campus “Pino Dordoni” di Piacenza, dove andranno in scena i campionati regionali individuali Assoluti – Promesse – Juniores maschili e femminili. Per la precisione, saranno complessivamente 295 maschi e 243 femmine, per un totale di 538 atleti che si contenderanno la palma di campione regionale su due giorni di competizioni.

Si comincia oggi pomeriggio, sabato 22 agosto, alle 16.30 con le prime gare del salto con l’asta maschile, il lancio del martello femminile, il salto triplo femminile e i 110 ostacoli maschili, a seguire alle 16.35 i 110 ostacoli femminili e alle 16.40 i 100 metri maschili. Si proseguirà poi alle 17.05 con i 100 metri femminili, alle 17.20 il lancio del disco maschile, alle 17.25 i 400 metri maschili, alle 17.30 il salto triplo maschile e alle 17.40 i 400 metri femminili. L’organizzazione dell’evento sarà a cura dell’Atletica Piacenza.

“Avremo tanti atleti di ottimo livello – il commento del presidente Fabrizio Dallavalle – già dal punto di vista numerico sarà una bella manifestazione per il nostro campus Dordoni, ma anche per quanto riguarda i nomi ci sarà una bella competizione. Parteciperanno campioni come Edoardo Scotti, che di recente ha stabilito il nuovo primato regionale nei 200 metri, e Ayomide Temil Folorunso, che abbiamo avuto a Piacenza nei recenti test di allenamento. Per quanto riguarda la truppa piacentina contiamo molto sui nostri Cesena, Stamenov, Nervetti e Fontana, ci saranno parecchie gare che assicureranno spettacolo e competitività. Il tutto in attesa dei prossimi campionati italiani Assoluti che saranno a Padova il prossimo fine settimana, per qualcuno sarà un test di passaggio mentre per altri si tratta dell’ultimo tentativo per fare il minimo proprio per andare a Padova”.

