Atletica, per Cesena record provinciale e pass per gli Italiani. Dallavalle solo 5°

Super Lorenzo Cesena al Challenge di Modena di questo weekend. Il 22enne dell’Atletica Piacenza si è superato ancora una volta nella specialità dei 400 ostacoli e ha scritto un’altra pagina di storia del movimento piacentino. Nuovo record provinciale con il tempo di 51.59 e pass strappato con merito per i campionati italiani assoluti, dove Cesena si confronterà con i migliori interpreti della specialitá.

Esordio stagionale invece privo di soddisfazioni per Andrea Dallavalle, impegnato venerdì sera in un meeting internazionale a Sotteville-lès-Rouen, in Francia. Il triplista piacentino della Fiamme Gialle, al rientro dall’infortunio, non è andato oltre alla misura di 16.17 e ha chiuso al quinto posto.