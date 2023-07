Italiani assoluti atletica: Dallavalle cerca riscatto, in pista anche Nervetti e Cesena

Tutto pronto per un weekend ricco di impegni anche in casa Atletica Piacenza, dove ben tre atleti biancorossi saranno in gara ai campionati italiani assoluti di Molfetta. A partire da Andrea Dallavalle: l’allievo di Ennio Buttò, originario di Gossolengo ma oggi in forza alle Fiamme Gialle, ha lavorato per il riscatto sul palcoscenico tricolore. Oltre alla volontà di confermarsi campione d’Italia nel salto triplo, questa gara è fondamentale per qualificarsi ai Mondiali di agosto a Budapest: “È stata una stagione un po’ strana, sono stato anche sfortunato con gli infortuni quest’anno. Però non mi abbatto mai, ho lavorato bene e nonostante le difficoltà, arrivo agli italiani in un buon stato di forma e vediamo dove posso arrivare”.

Doppia gioia invece per coach Giovanni Baldini, che in Puglia porterà ben due dei suoi ragazzi. Da una parte, il 22enne Lorenzo Cesena si è qualificato con l’ottavo tempo assoluto nei 400 metri a ostacoli e spera di raggiungere la finale fra i migliori italiani della specialità: “La vittoria del Challenge di qualificazione mi fa sperare bene. Arrivo con un buon piazzamento in graduatoria e quindi spero di arrivare almeno in finale, è il mio primo obiettivo”.

Dall’altra, la velocista Eleonora Nervetti non vede l’ora di confrontarsi con le stelle azzurre sulla gara regina dei 100m. Essere arrivata a questo appuntamento, dopo che un problema fisico l’ha tenuta a lungo lontano dalle piste, è di per sé una gioia: “Il tempo del Challenge non mi ha soddisfatto, mi aspettavo un altro tempo. L’obiettivo dei campionati italiani assoluti ora è fare un crono che mi soddisfi e che mi permetta di riscattarmi da un anno complicato, accompagnato anche dall’infortunio che ho subito a fine aprile”.

SERVIZIO A CURA DI PAOLO BORELLA