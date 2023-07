Campionati italiani assoluti di atletica, bronzo per Dallavalle nel salto triplo

La notte di Molfetta lascia in eredità un’altra medaglia ai campionati italiani assoluti di atletica per Andrea Dallavalle, che chiude terzo con 16.52 nel salto triplo, alle spalle del cubano naturalizzato azzurro Andy Diaz (17.21) e di Emmanuel Ihemeje (16.58). Un bronzo al collo che non nasconde le due facce della medaglia: da una parte, il triplista di Gossolengo torna a confrontarsi con gare di un certo livello e mette benzina nel motore per tentare di avvicinarsi ai Mondiali di Budapest ad agosto; dall’altra, il minimo (17.20) per la competizione iridata è ancora lontano e servirà del tempo per vedere le sue migliori prove in pedana, complice il rientro da una brutta infiammazione alla caviglia destra.

Da applausi invece il sabato di Lorenzo Cesena: il 22enne dell’Atletica Piacenza chiude con il secondo posto assoluto nelle batterie dei 400 ostacoli, grazie al nuovo record personale di 51.11 e ora proverà a farsi spazio anche nella finalissima in programma domenica alle 19.45. Seconda delle escluse (per soli 2 centesimi dall’ultima qualificata) invece la compagna di squadra e velocista Eleonora Nervetti, a cui non basta il tempo di 11.97 e il quinto posto nella batteria dei 100m per staccare il pass per la finalissima.