Super Eleonora Nervetti: agli Italiani la sprinter conquista uno splendido argento

Argento tricolore con venature d’oro quello di Eleonora Nervetti, sprinter dell’Atletica Piacenza, in gara ai Campionati Italiani U23 di Agropoli, tenutisi il 17 e 18 giugno.

La velocista biancorossa allenata da Giovanni Baldini ha di nuovo stupito, volando sui 100 e vincendo una medaglia d’argento al sapore d’oro, non salendo sul gradino più alto del podio per soli due millesimi.

Questo non ha impedito ad Eleonora di esplodere dj gioia: la ragazza può solo recriminare una partenza non perfetta ma comunque in grado insieme al suo lanciato di regalarle un eccellente 11″68 sul rettilineo dei 100m. Questo risultato fa molto ben sperare ed è veramente una grande soddisfazione aver ritrovato la portacolori dell’Atletica Piacenza dopo un avvio di stagione purtroppo sfortunato.

Anche Lorenzo Cesena ha nuovamente dato prova di sé, disegnando un altro dei suoi capolavori sugli ostacoli. Anche lui Allievo di Giovanni Baldini, Lorenzo ha migliorato il primato provinciale per 4 volte in 3 settimane, sfoggiando uno stato di forma veramente senza precedenti nella sua carriera. Il quarto posto italiano lo consacra ancora una volta come i migliori interpreti della disciplina sul panorama giovanile italiano.

Menzione d’onore per Isotta Maria Vitali, vera guerriera della spedizione biancorossa ad Agropoli. Nonostante una dolorosa periostite che le ha impedito una preparazione ottimale, la ragazza allenata sa Giuliano Fornasari ha battuto il record provinciale sui 3000siepi, conclusi in 13esima piazza con il tempo di 12’02″93. Vera prova di carattere la sua, nonostante le condizioni fisiche complicate.

Un argento e due record provinciali sono dunque l’ottimo bottino conquistato dai giovani atleti dell’Atletica Piacenza.