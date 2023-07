Dallavalle, Nervetti e Cesena pronti a brillare agli Italiani Assoluti di atletica

I riflettori dello sport piacentino sono puntati sull’Atletica Piacenza, che si appresta a far brillare i suoi talenti ai prossimi Campionati Italiani Assoluti di Atletica Leggera, che si svolgeranno a Molfetta (Bari) dal 28 al 30 luglio 2023. La società porterà i suoi due atleti di spicco, Lorenzo Cesena ed Eleonora Nervetti, i quali si cimenteranno nelle proprie gare di punta: i 400 ostacoli e i 100 metri, rispettivamente.

Cesena ha destato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori durante questa stagione, ottenendo un crescente numero di vittorie e migliorando diverse volte il proprio record personale nei 400 ostacoli. L’atleta ha dimostrato uno spirito combattivo senza eguali, dedicandosi anima e corpo agli allenamenti per raggiungere prestazioni di eccellenza. Con un impressionante tempo di 51”57, Lorenzo è pronto ad affrontare la competizione con determinazione e grinta, portando in alto il nome dell’Atletica Piacenza e sperando di trovare la finale tricolore, alla portata, considerando l’ottavo tempo di accredito. Lorenzo affronterà la sua prima sfida alle 18:30 di sabato 29 luglio, per poi eventualmente ripetersi in finale il giorno seguente alle 19:45.

Nervetti, d’altro canto, ha vissuto un inizio di stagione influenzato da un infortunio invernale, ma la sua determinazione ha avuto la meglio. Con tenacia e impegno, l’atleta è riuscita a superare le avversità e a ristabilirsi sui propri standard sui 100 metri. Il suo tempo di 11”78 quest’anno testimonia il suo valore, pur non essendo la portacolori biancorossa ancora riuscita a migliorare il proprio record personale di 11″56.

Eleonora sarà sui blocchi di partenza sabato 29 luglio alle 19:45, sperando nella finale lo stesso giorno alle 21.

Inoltre, un altro nome d’eccellenza che rappresenta Piacenza ai massimi livelli nazionali è Andrea Dallavalle. Il campione cresciuto nel vivaio del club, ora atleta delle Fiamme Gialle, gareggerà nel salto triplo con la finale diretta il 29 luglio alle 20:45, con un duplice ambizioso obiettivo: vincere il titolo tricolore e qualificarsi ai prossimi campionati del mondo di Budapest, in programma a fine agosto. Doppia sfida ardua ma entusiasmante per la stella dello sport piacentino e vecchio cuore biancorosso.

Gli occhi degli appassionati e tifosi piacentini saranno puntati sulla straordinaria carica emotiva di questi tre atleti dell’Atletica Piacenza, che sono un vero vanto per la città e per tutto il movimento sportivo locale.

“È con grande orgoglio che portiamo avanti il nome di Piacenza in questa importante competizione”, ha dichiarato il presidente dell’Atletica Piacenza. “Lorenzo, Eleonora e Andrea incarnano i valori di impegno e passione che sono alla base del nostro club. Il loro talento e la loro dedizione sono un esempio per tutti noi, anche e soprattutto per chi come Andrea ha raggiunto il traguardo di diventare un atleta professionista crescendo nella nostra squadra”.