Stamenov e Nervetti: le stelle dell’Atletica Piacenza sognano in grande

La prima ha corso come il vento, “bruciando” al fotofinish e in 12’’ netti l’agguerritissima concorrenza. Il secondo, invece, si è “saltato da solo”, spingendosi fino ad un metro e 94 centimetri (la sua stessa altezza) e sfiorando il cielo con un dito. L’Atletica Piacenza, ora come non mai, ha il volto pulito di Eleonora Nervetti e Nasko Stamenov, giovani, belli e anche bravi. Il loro sorriso si specchia nella medaglia d’oro che si sono infilati al collo nel weekend, rispettivamente nei 100 metri Donne e nel salto in alto Uomini ai Campionati regionali individuali Assoluti – Promesse – Juniores maschili e femminili di atletica leggera.

Diciott’anni compiuti da poco, fisico scattante e muscoloso, Eleonora Nervetti anche nella settimana di vacanza che si è concessa qualche giorno fa con la famiglia in Liguria non ha mai smesso di allenarsi. E i frutti si vedono eccome. “Sapevo che una volta rientrata a Piacenza avrei avuto i Regionali – spiega Eleonora –. Per questo mentre gli altri andavano in spiaggia, io correvo al campo di atletica di La Spezia per non perdere l’allineamento. Ci tenevo a fare bene”.

Stamenov, classe 2001, è invece un gigante buono con la passione per lo studio. Campione in pedana ma anche sui libri: dopo un brillante quinquennio al Liceo Respighi per te si aprirà a breve una nuova avventura. “Esatto, la prossima settimana inizio l’Università: ho scelto la Bocconi, corso di laurea in economia aziendale e management. Dato che mi trasferirò a Milano mi dovrò organizzare per bene con gli allenamenti. Sei un esempio per tutti quei giovani che vogliono continuare a fare sport ad alti livelli senza però abbandonare gli studi. Qual è il tuo segreto? “Con il giusto sacrificio e una buona e attenta organizzazione del proprio tempo si possono conciliare entrambi”.

IL SERVIZIO COMPLETO SUL QUOTIDIANO LIBERTÀ IN EDICOLA