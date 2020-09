Eccellenza e Promozione, ecco gli accoppiamenti ufficiali di Coppa

Il Comitato regionale ha sorteggiato oggi, 14 settembre, il programma di Coppa di Eccellenza e Promozione 2020/2021. Nel sorteggio effettuato questa mattina sono state definite le società che disputeranno in casa il primo turno delle due competizioni.

Il Eccellenza, l’attesissimo derby tra Nibbiano & Valtidone e Agazzanese è in programma domenica 27 settembre alle 15.30, mentre la gara di ritorno (in programma ad Agazzano) si disputerà il 4 ottobre sempre alle 15.30. L’altra sfida, anche in questo caso in programma il 27 settembre, sarà Salsomaggiore-Carpaneto, con il ritorno in casa della Vigor il 4 ottobre.

In Promozione, il 27 settembre alle 15.30 è in programma Castellanafontana-Gotico, Bobbiese-Pontenurese e Vigolo-Alsenese. Per tutte, ritorno previsto il 4 ottobre.

ECCO GLI ACCOPPIAMENTI