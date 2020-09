Ufficializzati i gironi della serie D con il Fiorenzuola, confermato Colantonio

Sono stati ufficializzati oggi, 16 settembre, i nuovi gironi del campionato di Serie D cui prenderà parte il Fiorenzuola. Per i rossoneri un girone che, sulla carta, appare più che abbordabile e che non prevede corazzate come accaduto lo scorso anno quando i valdardesi trovarono sulla propria strada il Mantova, poi promosso in serie C. Forlì, Rimini e Correggese sembrano le avversarie più agguerrite dei piacentini che puntano a un torneo di vertice. Di seguito il raggruppamento completo:

Nel frattempo, si registra un nuovo innesto per il club del presidente Pinalli, o per meglio dire una conferma. E’ stato infatti confermato Luca Colantonio per la stagione 2020/2021. La società comunica di aver ufficialmente sottoscritto le pratiche contrattuali per l’acquisizione dei diritti sportivi del giocatore.

Colantonio, classe 1998, è un centrocampista conosciuto da tutti in casa rossonera, avendo disputato le ultime due stagioni in Val d’Arda, con 38 presenze complessive tra le gestioni di Mister Lucio Brando e di Mister Luca Tabbiani. Proprio agli ordini di Mister Tabbiani il centrocampista di Sanremo ha cominciato ad allenarsi in questi giorni, portando le sue qualità per la terza stagione consecutiva.