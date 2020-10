Codogno prevale “per oscurità”, il derby con il Piacenza si chiude in parità

Dopo il successo in gara1 di Piacenza, Codogno si rifà nella partita del pomeriggio anche grazie a un pizzico di fortuna. I lodigiani prevalgono con il punteggio di 9-6, ma la sfida è stata interrotta al 7imo inning per oscurità, in una fase in cui i piacentini davano l’impressione di poter ripetere la rimonta registratasi nel match inaugurale. Un pareggio nel derby che conferma comunque l’ottimo percorso di Piacenza che chiude così con un risultato positivo la stagione di serie B.

La prima puntata del derby che chiude il campionato sorride al Piacenza. I biancorossi battono Codogno in gara1 col punteggio di 10-9 al termine di un incontro mai scontato e giocato a viso aperto da entrambe le squadre nonostante non rivestisse particolare significato per la classifica. Codogno ha condotto sempre la partita ed il sorpasso piacentino è coinciso col punto che ha deciso il match. Ospiti avanti dal 2° inning col margine massimo guadagnato al 3° inning, chiuso sul 6-3. Piacenza aveva il merito di non lasciar allontanare troppo gli ospiti e proprio all’ultimo assalto firmava l’impresa. Sotto 9-8 la carica la suonava Gardenghi che, con out e Borlini in prima base (colpito), batteva un lungo doppio sugli esterni. In seguito a basi piene, dopo l’intenzionale a Cufrè, il pareggio lo batteva a casa Pinoia e poco dopo la valida del 10-9 usciva dalla mazza di Calderon. Lanciatore vincente era Cufrè.