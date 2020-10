Super Emma Casati: bis tricolore sui tremila metri

Una straordinaria Emma Casati ha bissato il titolo italiano nei 3000m Allieve dopo il successo a sorpresa ottenuto lo scorso anno ad Agropoli.

La giovane biancorossa si è presentata ai Campionati italiani di mezzofondo tenutisi a Modena il 17 e 18 ottobre con le carte in regola per primeggiare sia nei 1500m e 3000m: la scelta tecnica è caduta sui 3000m, per massimizzare le chances di vittoria. La piacentina si presentava infatti al via con il terzo tempo d’accredito.

L’opzione si è rivelata vincente: dopo il primo km in gruppo passato con un tranquillo ma in ogni caso ragguardevole 3’18”, Emma ha sviluppato il secondo chilometro molto bene, passando in 6’38” ai 2000m. La gestione strategica di Emma è risultata impeccabile: dopo vari giri in gruppo, la giovanissima biancorossa ha dato il primo strappo ai 2600m, portandosi in testa al gruppo e cominciando una lunga progressione, seguita soltanto dalla rivale Greta Settino, in forza all’Atletica Empoli. A soli 200m dall’arrivo, la svolta decisiva: con impressionante sicurezza, la Casati ha lasciato letteralmente sul posto l’avversaria, con un finale in spinta che le è valso il tempo di 9’51”36, record personale e provinciale migliorato di circa 10 secondi.

La seconda vittoria tricolore certifica la crescita di Emma Casati e la consacra tra le migliori interpreti sulla distanza a livello nazionale. In una stagione resa particolarmente complessa dal lockdown, che ha reso gli allenamenti complicati specialmente per gli atleti del mezzofondo, Emma avrebbe meritato di vestire la maglia azzurra giovanile, ora più che mai alla portata. La speranza è che il 2021 possa riaprire i palcoscenici internazionali.

Premiato dunque anche il lavoro eccellente svolto dal tecnico Giuliano Fornasari, che ha portato Emma a maturare le sue migliori qualità, e di Gabriella Rondoni, eccellente spalla di Fornasari e di grande aiuto durante la gara nel comunicare all’atleta i passaggi.

Finale di stagione entusiasmante per l’Atletica Piacenza, di nuovo confermatasi ai vertici nazionali.