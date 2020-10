Giro d’Italia ed Europei: ciclismo grande protagonista a Zona Sport

Giro d’Italia, le campionesse piacentine e gli Europei di Fiorenzuola. Di questo e molto altro si parlerà questa sera, giovedì 29 ottobre, nella puntata speciale di “Zona Sport” sul ciclismo locale e nazionale, in onda su Telelibertà alle ore 21.

In collegamento video con il conduttore Marcello Tassi ci saranno molti ospiti che commenteranno l’annata e racconteranno le proprie esperienze in gara. Il primo blocco sarà dedicato al Giro d’Italia con il contributo di Simone Carpanini, giornalista e speaker che ha seguito l’evento con la Fondazione Michele Scarponi, e del giornalista piacentino Luigi Carini.

Nella seconda parte finestra sulle campionesse di casa nostra con un’ospite d’eccezione: Giorgia Bronzini, ex ciclista piacentina e ora direttore sportivo del Trek Segafredo femminile. Insieme a lei ci saranno Silvia Bortolotti e Francesca Barale del Team VO2 Pink: la prima è al suo quarto anno nella squadra piacentina e ha debuttato in maglia azzurra agli Europei di Fiorenzuola centrando l’argento nel quartetto di categoria, la seconda è al suo primo anno in Team Pink e ha conquistato il titolo italiano Donne Juniores su strada. Altra ospite sarà Elena Franchi dell’Eurotarget Bianchi Vittoria, tornata in questo 2020 al Giro Rosa dopo un lungo infortunio. A commentare i risultati delle ragazze il giornalista di Libertà Luca Ziliani.

Infine, terzo blocco con gli organizzatori degli Europei a Fiorenzuola, Claudio Santi e Gaetano Rizzuto, oltre ad Eleonora Camilla Gasparrini del Team VO2 Pink, argento nel quartetto. Le repliche andranno in onda venerdì alle 12 e alle 18, sabato alle 21.45 e domenica alle 10.