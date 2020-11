Zona Piace, mister Manzo a Telelibertà. Spazio anche al Fiorenzuola

Torna questa sera alle 20.15 l’appuntamento con Zona Piacenza, la trasmissione di Telelibertà dedicata al Piacenza Calcio. Con Corrado Todeschi alla conduzione, sarà di nuovo tempo di analisi del momento dei biancorossi reduci dal ko interno subito per mano della Pro Patria e dalla sconfitta subita ieri con l’Alessandria. Una domenica caratterizzata dal ritorno in panchina di mister Manzo, finalmente negativo al Covid dopo oltre un mese di isolamento: sarà lui l’ospite d’onore della puntata in biancorosso.

Non solo Piacenza, visto che ieri è finalmente tornato in azione il Fiorenzuola di mister Tabbiani, ora capolista del girone D di serie D: sarà dunque la gara con il Seravezza ad essere analizzata, con un focus sul delicato momento che sta vivendo il campionato di quarta serie, sempre più bloccato dalle complicanze derivanti dal Coronavirus. Sarà il presidente Luigi Pinalli l’ospite della serata.

La trasmissione sarà visibile sul canale 98 del digitale terrestre, ma anche in streaming sul sito www.liberta.it.