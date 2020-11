Nuoto pinnato, Marco Pietralunga convocato in Nazionale

Il giovane atleta della società Piacentina Calypso è stato convocato dallo staff della nazionale Italiana in occasione del raduno che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 6 all’8 dicembre.

La convocazione è arrivata grazie alle vittorie che Marco ha ottenuto ai campionati Italiani assoluti estivi di settembre, nella categoria under 18.

“per la nostra piccola società è un grande orgoglio e una speranza per il futuro, in un periodo cosi particolare” commenta il responsabile tecnico Umberto Raimondi “Marco avrebbe dovuto già rappresentare l’Italia agli Europei giovanili di Ottobreche però sono stati annullati”.

“sono molto contento di questa convocazione, frutto dei risultati della passata stagione, a settembre agli assoluti ho vinto 50 e 200 giungendo secondo nei 100 e terzo nei 400 nella categoria under 18” commenta Marco Pietralunga “erano i risultati che mi ero prefissato ed ho raggiunto il sogno della Nazionale. Non aver potuto partecipare agli Europei deve essere uno stimolo per impegnarsi ancora di più e ambire a risultati ancora più prestigiosi”