Il piacentino Pietralunga sfiora due volte il podio alle Universiadi in Colombia

C’era anche un po’ di biancorosso ai Campionati Mondiali Universitari svoltisi nei giorni scorsi a Pereira, in Colombia. Tra i convocati della Fipsas per difendere i colori azzurri nel nuoto pinnato, infatti, era presente anche Marco Pietralunga, giovane atleta piacentino allenato dallo staff tecnico della Vittorino da Feltre (società per cui gareggia nel nuoto), ma tesserato per l’NPS Varedo di Milano.

Pietralunga ha gareggiato alle Universiadi in quattro diverse specialità: 100 monopinna, 50 apnea, 4×100 mista e 4×50 mista. I risultati migliori sono venuti proprio nelle staffette, disputate con i compagni della squadra azzurra Chiara Zaffaroni, Lorenzo Caronno e Consuelo Dametto.

Nella 4×50, infatti, il quartetto azzurro ha concluso al quarto posto, sfiorando il podio e la medaglia di bronzo per soli diciannove centesimi di secondo; quarto posto, sempre con la stessa formazione azzurra, anche nella 4×100, conclusa con un crono di 2’46”,85. Decimo posto finale, invece, nella gara dei 100 monopinna, prova in cui Pietralunga ha dato prove di ottime capacità tecniche confermate dal tempo finale di 39”,50; dodicesimo posto, invece, nei 50 apnea, gara conclusa con un crono di 16”,39.

“Per Marco – commenta il tecnico della Vittorino Gianni Ponzanibbio – si è trattato di un impegno sportivo molto importante, in un contesto agonistico di altissimo livello che gli ha permesso di confrontarsi con i migliori giovani della specialità a livello internazionale. Il suo bilancio personale, dato che era alla sua prima Universiade, è molto positivo e siamo tutti molto soddisfatti delle sue prestazioni, ma anche della crescita complessiva che la nostra squadra di nuoto pinnato della Vittorino, anche sull’esempio di Marco, compiuta in questo primo anno di attività agonistica”.