Pallavolo, rugby, basket e nuoto pinnato questa sera a Zona Sport

Ricco come sempre il menu di Zona Sport. Nel programma di approfondimento sul panorama sportivo locale in onda questa sera dalle ore 21.00 su Telelibertà con il conduttore Marcello Tassi, si parlerà di pallavolo, rugby, basket e nuoto pinnato. Prima parte dedicata al volley con Elisabetta Curti, presidente della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza e con Gian Luca Pasini, giornalista della Gazzetta dello Sport: oltre che della vittoria dei biancorossi contro Ravenna si parlerà delle condizioni di Grozer, uscito malconcio nel corso della partita.

Nella seconda parte saranno protagonisti rugby e basket, prima con Giacomo Biffi, estremo della Sitav Rugby Lyons, e Leonardo Piriti, giornalista di Libertà, e in seguito con Stefano Salieri, coach dell’Assigeco Basket Piacenza, e Carlo Danani, giornalista di Libertà. Pallacanestro in primo piano anche in seguito, saranno presenti due ospiti delle squadre di Bakery e Fiorenzuola, per i biancorossi interverrà coach Federico Campanella. Infine, terza e ultima parte sul nuoto pinnato con Marco Pietralunga, atleta della Calypso Piacenza che di recente si è meritato la chiamata nella Nazionale Italiana di nuoto pinnato, in sua compagnia ci sarà Umberto Raimondi, presidente della Calypso Piacenza.

La puntata andrà in onda alle 21.00 su Telelibertà ma sarà visibile anche in streaming sul sito Liberta.it. Le repliche di “Zona Sport” andranno in onda domani alle ore 9, alle 18.40 e alle 23.30 e giovedì alle 12.30