Bakery Basket e Oncologia fanno squadra: realizzato calendario benefico

Bakery Basket e Oncologia di Piacenza fanno squadra: presentato ufficialmente il calendario “Uniti per la ricerca” a scopo benefico, realizzato per sostenere la ricerca clinico assistenziale. I calendari potranno essere acquistati alla cifra simbolica di dieci euro oltre che sul sito ufficiale della società www.bakerybasket.it anche in tutti i Bakery Point: Centro Commerciale Belpò, Spaccio Amendolara (via Dante Alighieri 72, via Manfredi 130, via XXIV Maggio 84), Cervini Targhe (via Trento 18), Spaccio Serafini (Strada Agazzana 59, via Calzolai 14), Libreria Farenheit (via Legnano 4), Code 7.4 (via Veneto 96), Jolly Sport (via Trebbia 36), Max Moto (via Primo Maggio 85) e Play Time (via Gobbetti 31).

