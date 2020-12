Gas Sales Bluenergy, c’è un positivo in squadra: a rischio il match di Trento

“Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che a seguito dei tamponi molecolari eseguiti nella giornata di giovedì 17 dicembre come da protocollo nell’ambito dell’attività di Serie A è stata riscontrata la positività al Covid-19 di un membro del Gruppo Squadra.

Il soggetto è stato immediatamente messo in isolamento secondo le procedure previste dal protocollo sanitario. Nella giornata di oggi, venerdì 18 dicembre, la squadra non si è allenata in attesa dell’esito del secondo tampone effettuato in giornata”.

Così recita il comunicato diramato nella serata di venerdì 18 dicembre dalla società della presidente Curti. Si tratta di una situazione che dunque pone a rischio la disputa del match di domenica quando i ragazzi di Bernardi dovrebbero affrontare, a Trento, l’Itas. Sulla base di quanto emergerà dai nuovi controlli, saranno assunte decisioni in merito alla gara, valida per il 15esimo turno di Superlega.