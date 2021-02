Ecco le sette avversarie del Piacenza Baseball: ufficializzati i gironi

Il Consiglio federale ha delineato la formazione dei vari gironi dei campionati italiani di baseball per la stagione 2021.

Il Piacenza ha potuto così conoscere le sette avversarie che dovrà affrontare nel prossimo campionato di Serie B. Immancabile anche per questo 2021 il “derby del Po” contro Codogno, in cui ci si aspetta come sempre lotta serrata ma sempre molto sportiva per quattro incontri.

Raddoppiano le trasferte in terra piemontese in quanto, oltre al confermato Fossano già avversario lo scorso anno, rientra in categoria la compagine di Avigliana dopo un 2020 in cui ha disputato – e vinto – il campionato di Serie C.

Altra neopromossa che incrocerà i biancorossi è la squadra di Legnano, che torna a disputare la Serie B dopo diversi anni. Anche per i milanesi la soddisfazione di aver vinto il proprio girone nel 2020 in Serie C.

Due vecchie conoscenze in terra reggiana: Poviglio, che l’anno passato era inserita nel girone del nord-est ma che nel 2019 fu già avversaria del Piacenza, e Reggio Emilia. La storia recente della squadra del Capoluogo e di quella piacentina è ricca di intrecci: L’ultimo anno in cui Reggio si trovava nella massima divisione italiana, proprio Piacenza era la squadra satellite in IBL2, con diversi fruttuosi scambi di giocatori tra le due compagini. Ritrovatesi avversarie in Serie B nel 2018, sono ora pronte al confronto per questa nuova avventura.

Conclude il quadro del girone l’Ares Milano, squadra imbottita di giovani per la maggior parte non ancora maggiorenni, alcuni dei quali veramente talentuosi. Visti all’opera nei quattro incontri disputati nel 2020, potrebbero rivelarsi pedine importanti per i risultati della propria squadra, considerato il naturale processo di crescita.

In sintesi il girone A della serie B 2021 è così composto: Piacenza, Codogno, Avigliana, Fossano, Ares Milano, Legnano, Poviglio e Reggio Emilia. La formula è quella classica del campionato andata\ritorno con doppio incontro per giornata sulla lunghezza dei canonici nove innings. La prima giornata sarà il primo maggio mentre la conclusione è prevista per il primo agosto. Le prime due classificate di ogni girone disputeranno i playoff promozione, mentre le ultime due i playout retrocessione, a partire dall’ultimo fine settimana di agosto, al meglio di 5 incontri.

Essendo ancora le rose dei giocatori in fase di completamento, è presto per ipotizzare i valori in campo, specialmente per le squadre non affrontate la scorsa stagione. La preparazione in casa Piacenza comunque procede ed i giocatori prendono sempre più dimestichezza con l’attività fisica e con i metodi di lavoro improntati da Marenghi, Agosti e Rossi