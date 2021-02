Mercoledì presentazione del Giro, l’11 maggio partenza da Piacenza

Si alzerà mercoledì il sipario sul Giro d’Italia numero 104. L’edizione 2021 della principale manifestazione italiana a tappe sarà di grande interesse per il nostro territorio, dal momento che Piacenza sarà la partenza della quarta tappa, in programma martedì 11 maggio e con arrivo a Sestola, sull’Appennino Modenese.

Per ciò che attiene il percorso, siamo ancora nel campo delle indiscrezioni che però si fanno via via sempre più numerose e precise. La partenza della quarta frazione avverrà da piazza Cavalli. Dal punto più centrale di Piacenza, ci si dovrebbe dirigere verso Palazzo Farnese (e non lato opposto verso Stradone Farnese) uscendo dal centro attraverso viale Risorgimento. Il tracciato della corsa rosa dovrebbe toccare poi piazzale Milano per arrivare alla Lupa, imboccare via Colombo e dirigersi verso Est lungo il tracciato della via Emilia. L’arteria viabilistica dovrebbe essere anche il solco naturale della tappa (come accaduto più volte in passato), con i comuni di Pontenure, Cadeo, Fiorenzuola e Alseno interessati dal passaggio del Giro.

Il Giro d’Italia tornerà dunque a Piacenza a distanza di due anni dall’ultima volta (era il 22 maggio 2019).